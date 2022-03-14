آليات الاحتلال تجرّف أراضي المواطنين في بيت حانون

توغلت عدة جرافات ودبابات تابعة للاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين 14 مارس 2022، في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن 8 جرافات ودبابتين من نوع "مركافاة" توغلت في أراضي المواطنين الزراعية في بلدة بيت حانون وقامت بأعمال تجريف وتخريب في المكان.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية في شرق بلدتي عبسان الكبيرة والقرارة وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

وبيّنت، أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق غزة فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه أراضي المواطنين الزراعية شرق حي الزيتون، جنوب شرق محافظة غزة.