مخابرات سلطة رام الله تختطف ثلاثة من عناصر الجهاد الإسلامي بجنين

فلسطين اليوم-جنين

اختطف جهاز المخابرات الفلسطينية في الضفة المحتلة، أمس الاثنين، ثلاثة من عناصر حركة الجهاد الإسلامي بجنين.

وقال مصدر بالحركة في تصريح وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه "أن مسلحون بسيارات مدنية يتبعون لجهاز المخابرات أقدموا علي اختطاف ثلاثة عناصر من مجاهدي الجهاد الإسلامي بمنطقة الزبابدة شرقي جنين".

وأوضح المصدر "أن المختطفين تمت عملية اختطافهم في مناطق مختلفة من البلدة، وهم أسامة الشيخ – مهدي الشرقاوي – أمجد الفار، وجميعهم من بلدة الزبابدة وتعرضوا لعدة محاولات اعتقال من قبل قوات الاحتلال وأجهزة أمنية فلسطينية أخرى".

يشار إلي أن أجهزة أمن سلطة عباس في الضفة المحتلة، تشن حملة اعتقالات واسعة تطال عناصر فصائل المقاومة، وتشدد من حملاتها ضد المطلوبين للاحتلال.