الأسيران سعدات والشوبكي ورفاقهما يدخلون عامهم الـ17 في سجون الاحتلال

يدخل اليوم الاثنين 14 مارس 2022، الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، واللواء فؤاد الشوبكي، إضافة إلى رفاقهم عاهد أبو غلمي، وحمدي قرعان، وباسل أسمر، ومجدي الريماوي، وياسر أبو تركي، وعمرو هميل عامهم الـ17 في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، قد اختطفت سعدات والشوبكي ورفاقهم في الرابع عشر من شهر آذار/ مارس 2006.

وبيّن نادي الأسير، أن الأسير سعدات (68 عاماً) من مدينة رام الله، يقضي حُكماً بالسّجن لمدة (30) عاماً.

واللواء الشوبكي (82 عاماً) من مدينة غزة، محكوم بالسّجن لمدة (17) عاماً، وهذا عامه الأخير في سجون الاحتلال، وهو أكبر الأسرى سنّاً في سجون الاحتلال، ويُعاني أوضاعاً صحية صعبة.

الأسير عاهد أبو غلمي من مدينة نابلس، محكوم بالسّجن المؤبد وخمس سنوات.

الأسير حمدي قرعان من مدينة رام الله، محكوم بالسّجن المؤبد، إضافة إلى 100 عام.

الأسير باسل أسمر من رام الله، محكوم بالسّجن المؤبد و(20) عاماً.

الأسير مجدي الريماوي من رام الله، محكوم بالسّجن المؤبد و(80) عاماً.

الأسير ياسر أبو تركي من مدينة الخليل، محكوم مؤبدين و(20) عاماً.

والأسير عمرو هميل من مدينة طوباس، محكوم بالسّجن مدى الحياة.