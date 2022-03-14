الاحتلال يعتقل شباناً من بيت لحم وطولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 14/3/2022 المحرر عباس محمد شحادة (24 عاماً)، من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة، والشابين محمد طارق ملحم (23 عاماً)، ومهند منير ملحم (24 عاماً)، من بلدة عنبتا قضاء مدينة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال منازلهم في بيت لحم وطولكرم، بصورة همجية وتخريبية، وقامت القوات بتفتيش البيت والعبث بمحتوياته وتحطيمها، قبل أن تقوم باعتقالهم.

والمعتقل عباس شحادة، نجل الشهيد القائد محمد شحادة، والذي يصادف ذكرى استشهاد الرابعة عشر السبت 12-3-2008م، وكان عباس قد أمضى أكثر من أربع سنوات في سجون الاحتلال، وهذا الاعتقال الثالث له، وهو شقيق الأسيرين حمدي وشحادة.

والمعتقل محمد ملحم، لم يمضِ على وفاة والده أقل من شهر، هو الاعتقال الأول للشابين محمد ومهند ملحم على يد قوات الاحتلال، وكانا مطلوبين للاعتقال من أجهزة أمن السلطة، وتعرضا للاستدعاء عدة مرات.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة الاعتقالات والمداهمات لكوادر ونشطاء المقاومة في مدن وقرى الضفة المحتلة.