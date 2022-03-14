مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر بجودة عالية، ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية عامة ومحبو الدوري الإسباني خاصة، ومتابعي ريال مدريد على وجه الخصوص، انطلاق صافرة مباراة ريال مدريد ضد مضيفه ريال مايوركا الساعة العاشرة تماما من مساء اليوم الاثنين 14 مارس 2022، على ملعب إيبيروستار معقل مايوركا ضمن الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، وسيدخل الريال المباراة بكل قوة ليعزز فرحته من فوزه على باريس سان جيرمان واقصائه من دوري أبطال أوروبا، بالفوز على مايوركا وتوسيع فارق النقاط بينه وبين الوصيف إشبيلية بعد تعادل الأخير في مباراته الأخيرة، مع الإشارة إلى أن مباراة الذهاب بين الملكي ومايوركا انتهت بفوز الأول بنتيجة 6 أهداف لهدف، ويسعى الميرنغي لتكرار الانتصار وتعزيز صدارة المسابقة الإسبانية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا

ولحرص جمهور ريال مدريد على تشجيع فريقهم الأبيض فهو يبحث من هذه الساعات عن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر بجودة عالية، وستكون المباراة صعبة على ريال مدريد، كونه يلعبها على أرض الخصم الذي من الممكن أن يسبب له مشاكل أثناء المباراة، إلا أن أبناء المدير الفني الإيطالي كارلو انشيلوتي سيخضون اللقاء كما لو كانت مباراة نهائية أملا في الحصول على النقاط الثلاث وتعزيز صدارتهم لمسابقة الدوري الإسباني وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى عشر نقاط كاملة، وسينشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط لمشاهدة المباراة بث مباشر وبجودة عالية، دون أي مشاكل فنية تطرأ على مشاهدة المباراة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ومايوركا

ويحرص عشاق كرة القدم الإسبانية على مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد نظيره مايوركا على الانترنت وفي الغالبية يفضلون مشاهدتها على هواتفهم المحملة لسهولة مشاهدة في أي مكان يريدون دون التقيد بوصل الكهرباء، لهذا فهم يبحثون روابط لمشاهدة المباراة بجودة عالية HD.

تشكيلة ريال مدريد

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة بقيادة المدير الفني المخضرم كارلو انشيلوتي ضد نظيره مايوركا في مباراة الإياب ضمن الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني على النحو التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال .. إيدير ميليتاو .. ديفيد ألابا .. فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو .. لوكا مودريتش .. فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو .. كريم بنزيما .. فينيسيوس جونيور

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