بالفيديو منظمة “جبل الهيكل” تنشر تسجيلاً للصلوات العلنية التوراتية في الأقصى تبلغ مستوى جديداً

نشرت منظمة “جبل الهيكل في أيدينا” تسجيلاً لمجموعة من المستوطنين وهم يتلون قبل عدة أيام “صلوات التقديس” التوراتية بشكلٍ جماعي وبصوتٍ مرتفع متوجهين إلى قبة الصخرة عند درجات البائكة الغربية داخل الأقصى.

وأكد الباحث والمختص في شؤون القدس والمسجد الأقصى زياد ابحيص أن هذا الأمر حصل تحت رعاية شرطة الاحتلال التي باتت تتعامل مع الصلوات الجماعية العلنية باعتبارها “حقاً” طبيعياً لليهود في الأقصى.

وقال إن هذه الصلاة العلنية لم يسبق أن رُصدت بهذا الشكل العلني المفتوح منذ بدء مسار التهويد الحالي للمسجد الأقصى المبارك.

وبين أنها تأتي في إطار استعداد “جماعات الهيكل” لفرض كامل الطقوس في المسجد الأقصى، والتعامل معه وكأنه قد بات “الهيكل” المزعوم خلال مواسم الأعياد المقبلة، بدءاً من “عيد البوريم (المساخر)” يومي الأربعاء والخميس 16 و 17-3، وصولاً إلى “عيد الفصح العبري” ما بين 15 وحتى 21 رمضان والذي يتطلع المستوطنون خلاله إلى ذبح قربان حيواني في الأقصى.

وأعدت منظمة “جبل المعبد في أيدينا” الفيديو بكتابة الصلاة أسفله، لتؤكد لجمهور المستوطنين بأن الصلوات التوراتية باتت ممكنة وقائمة بالفعل في الأقصى، تشجيعاً لهم على أداء الطقوس التوراتية فيه، بحسب ابحيص.