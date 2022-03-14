دعاء اليوم السادس عشر من رمضان.. دعاء يوم 16 رمضان، يقترب شهر رمضان الفضيل، فقد تبقى على حلوله أيام قلائل، فيحرص الناس على استثمار أيام رمضان 2022 على أكمل وجه، فهو شهر الخير والبركة والعتق من النار، فتكثر فيه الخيرات والأعمال الصالحة وزيارة الأقارب وصلة الأرحام، وفيه يتفقد المسلمون بعضهم البعض، وتزداد الأدعية الرمضانية، ويتضاعف اقبال الناس على قراءة القرآن الكريم، طلبا لنيل الأجر والثواب والتقرب من الله سبحانه وتعالى، فهو فرصة ذهبية لمضاعفة الحسنات، والأجر والثواب.

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان

وفي مثل هذه الأيام من كل عام ومع اقتراب الشهر الفضيل يبحث المسلمون في جميع أنحاء المعمورة عن دعاء اليوم السادس عشر من رمضان.. دعاء يوم 16 رمضان، فهو في العادة يقرأون الأدعية الرمضانية كل يوم بيوم، حتى أنهم يقرؤون دعاء استقبال شهر رمضان، لما فيه من ثواب وأجر عظيم، كما أنهم يستقبلونه بسعادة وسرور بالغين، وتحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على نشر لكم أدعية أيام شهر رمضان المبارك يوم بيوم، لتعم الفائدة والأجر والثواب بين الجميع.

دعاء يوم 16 رمضان

ومن المقرر أن يحل علينا شهر رمضان المبارك لسنة 2022- 1443 هـ، فلكيا، في الثاني من شهر ابريل المقبل، إلا أن تأكيد رمضان يعتمد على رؤية هلال رمضان من جهات موثوقة جدا، وفي الغالب تعتمد فلسطين على المملكة العربية السعودية في الإعلان عن أول يوم صوم من رمضان.

دعاء 16 رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآل: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وجَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وأَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ".

ثواب دعاء 16 رمضان

"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ يَوْمَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ نُوراً سَاطِعاً يَمْشِي بِهِ، وحُلَّةً يَلْبَسُهَا، ونَاقَةً يَرْكَبُهَا، وسُقِي مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ".

وعادة يستقبل المسلمون شهر رمصان بالأناشيد الرمضانية والروحانية والإسلامية، وكذلك بتزيين البيوت وواجهات المنازل بأحبال الإضاءة والزينة، وتبادل التهاني، كما تهلل مكبرات الصوت فرحا باستقبال الشهر العظيم.