أحدث إحصائية لوفيات وإصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين 14/3/2022، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، حيث سجلت 3 حالات وفاة و ( 115) إصابة جديدة، وتعافي 400 حالة، بعد إجراء 794 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 248471 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 3302 حالة ، و اجمالي المتعافين 243209 حالة، واجمالي الوفيات 1960 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 47 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 34 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:672492 شخص.