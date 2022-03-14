سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:03 ص
14 مارس 2022
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 14/3/2022، استقراراً في سوق التعاملات المالية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقدم لكم سعر معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 206.90 شيكل $63.65

سعر الذهب عيار 22   189.66 شيكل $58.34

اسعار الذهب عيار 21 181.04 شيكل $55.69

اسعار الذهب عيار 18 155.18 شيكل $47.74

سعر الذهب عيار 14   120.69 شيكل $37.13

سعر الذهب عيار 12   103.45 شيكل $31.82

اسعار أوقية الذهب      6,435 شيكل  $1,979

اسعار جنيه الذهب      1,448 شيكل  $445.53

اسعار كيلو الذهب      206,900 شيكل       $63,646

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

13 مارس      208.23       182.20       156.17       121.47       104.11

12 مارس      208.23       182.21       156.18       121.47       104.12

11 مارس      207.54       181.60       155.66       121.07       103.77

10 مارس      210.35       184.06       157.77       122.71       105.18

9 مارس        208.92       182.81       156.69       121.87       104.46

8 مارس        217.99       190.75       163.49       127.16       108.99

7 مارس        211.21       184.81       158.41       123.20       105.60

6 مارس        208.34       182.30       156.26       121.53       104.17

5 مارس        208.31       182.28       156.24       121.52       104.16

4 مارس        207.88       181.90       155.91       121.26       103.94

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