يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 14/3/2022، استقراراً في سوق التعاملات المالية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقدم لكم سعر معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 206.90 شيكل $63.65

سعر الذهب عيار 22 189.66 شيكل $58.34

اسعار الذهب عيار 21 181.04 شيكل $55.69

اسعار الذهب عيار 18 155.18 شيكل $47.74

سعر الذهب عيار 14 120.69 شيكل $37.13

سعر الذهب عيار 12 103.45 شيكل $31.82

اسعار أوقية الذهب 6,435 شيكل $1,979

اسعار جنيه الذهب 1,448 شيكل $445.53

اسعار كيلو الذهب 206,900 شيكل $63,646

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

13 مارس 208.23 182.20 156.17 121.47 104.11

12 مارس 208.23 182.21 156.18 121.47 104.12

11 مارس 207.54 181.60 155.66 121.07 103.77

10 مارس 210.35 184.06 157.77 122.71 105.18

9 مارس 208.92 182.81 156.69 121.87 104.46

8 مارس 217.99 190.75 163.49 127.16 108.99

7 مارس 211.21 184.81 158.41 123.20 105.60

6 مارس 208.34 182.30 156.26 121.53 104.17

5 مارس 208.31 182.28 156.24 121.52 104.16

4 مارس 207.88 181.90 155.91 121.26 103.94