9 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال 

يدخل اليوم الأثنين 14مارس 2022 ، "9" أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال "الاسرائيلي"

ومن المعتقلين هم :

الأسير فؤاد حجازي الشوبكي (82 عامًا)، من سكان مدينة غزة، يدخل عامه السابع عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/03/2006م

الأسير إبراهيم عبد المنعم إبراهيم عرام (43 عامًا)، من سكان محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/03/2003م، وهو محكوم بالسجن 22 عامًا.

الأسير أحمد سعدات يوسف عبد الرسول (69 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/03/2001م، وهو محكوم بالسجن 30 عامًا.

الأسير باسل عبد الرحمن أحمد الأسمر (46 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/03/2006م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير حمدي أحمد عثمان قرعان (43 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/03/2006م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير عاهد يوسف موسى أبو غلمي (54 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/03/2006م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير محمد هاني عبد الجليل دلايشة (41 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/03/2006م، وهو محكوم بالسجن 19 عامًا.

الأسير جمعة مصطفى محمد صباح (40 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/03/2006م، وهو محكوم بالسجن 21 عامًا.

الأسير مجدي حسين الريماوي (57 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/03/2006م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.