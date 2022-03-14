بالفيديو مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:12 ص
14 مارس 2022
مقاومون
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مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس

 

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