بالفيديو مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس

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مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:12 ص
14 مارس 2022
مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس
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