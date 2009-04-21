هآرتس: « مشعل » سيلقي خطابا هاما اليوم أمام البرلمان البريطاني وخارجية الاحتلال غاضبة

فلسطين اليوم-القدس

أفادت هآرتس الإسرائيلية اليوم بأنه ولأول مرة سيقوم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل بإلقاء خطاب مباشر اليوم أمام البرلمان البريطاني، وذلك خلال جلسة مغلقة، الأمر الذي يثير غضب وزارة الخارجية الإسرائيلية من إقامة مثل هذا الحدث، وسيكون الخطاب مباشر من دمشق ومن خلال جهاز الفيديو، وسيتم عرض الخطاب على أعضاء البرلمان البريطاني.

وأشارت هآرتس إلى أن محاولات السفارة الإسرائيلية ووزارة الخارجية الإسرائيلية بتشكيل ضغوطات على البرلمان البريطاني بإلغاء خطاب خالد مشعل فشلت.

ومن جانب آخر كتبت صحيفة "معاريف" نقلا عن أقوال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأنه في حال لم تثمر المفاوضات في صفقة شاليط، فإن حماس ستنفذ عمليات اختطاف لجنود إسرائيليين إضافيين.