اليكم اسعار الذهب عيار 24، 21، 18 في اسواق الجزائر الاثنين 14 مارس 2022

سعر الذهب اليوم في الجزائر، الاثنين 14 مارس/آذار 2022، رصد فريق فلسطين اليوم حالة من الاستقرار في متوسط أسعار الذهب في الجزائر، بالتزامن مع عطلة أسواق الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وسجل جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية، عند نحو 9,165 ألف دينار (64.05 دولار).

واستقر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في تعاملات اليوم في الجزائر، عند نحو 8.020 ألف دينار (56.05 دولار).

فيما بلغ جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، خلال تعاملات الأسواق المحلية اليوم، 6.874 ألف دينار (48.04 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في الجزائر، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.346 ألف دينار (37.37 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

واستقر متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية، عند نحو 285.042 ألف دينار (1992 دولارا).

كما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب في الجزائر بتعاملات اليوم، عند نحو 64,159 ألف دينار (448.39 دولار).