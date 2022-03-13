سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 14مارس 2022، ننشر لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الدولار في لبنان أمام الليرة اللبنانية، في ظل الغلاء العالمي والأزمة الاقتصادية في لبنان، حيث يكثر البحث عن سعر الدولار في لبنان.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 14مارس 2022

وبعد زيادة عمليات البحث عن اسعار الدولار في لبنان عبر محركات البحث العالمية المختلفة قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 14مارس 2022

سعر الدولار في لبنان اليوم

تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 14 مارس/آذار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة اليوم.

وبدوره أعلن مصرف لبنان في بيان، أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ في تعاملات مساء السبت، 92 مليون دولار بمعدل 20750 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

وأضاف المصرف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 14مارس 2022

سعر الدولار في لبنان اليوم

ووصل سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 14 مارس/آذار 2022، ليتراوح بين 22500 - 22550 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 14مارس 2022

أسباب ارتفاع الدولار

وأرجع خبراء المال والأعمال في لبنان ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى سببين، الأول زيادة الطلب على الدولار بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وهذا الارتفاع يتحمّل مسؤوليته التجار. أما السبب الثاني فهو تدخل سياسي في سوق الدولار.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 14مارس 2022

تمديد قرار شراء الدولارات للبنوك

ومدد مصرف لبنان المركزي قرار السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية مارس/آذار الجاري.

وكان البنك المركزي رفع السقف الشهر الماضي في خطوة قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنها تهدف إلى كبح التقلبات في سوق الصرف.