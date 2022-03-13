ارتفاع أسعار الدولار في سوريا اليوم الإثنين 14-3-2022

أسعار الدولار في سوريا اليوم الإثنين 14-3-2022، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في الأسواق السورية، وهو من الموضوعات الهامة التي تهم المتابعين والتجار.

وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة الأسعار يرجى متابعة المقال للنهاية لمعرفة الأسعار في السوق السورية.

أسعار الدولار في سوريا اليوم الإثنين 14-3-2022

سعر الدولار في سوريا اليوم

وارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 14 مارس/آذار 2022، لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

أسعار الدولار في سوريا اليوم الإثنين 14-3-2022

سعر الدولار في سوريا اليوم

وبلغ سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3915 ليرة للشراء، 3965 ليرة للبيع.

سعر اليورو والجنيه الإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 4267 ليرة للشراء، 4327 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 5095 ليرة للشراء، 5170 ليرة للبيع.

أسعار الدولار في سوريا اليوم الإثنين 14-3-2022

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 1042 ليرة للشراء، 1058 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم لدى السوق السورية الموازية (السوداء) عند مستوى 1063 ليرة للشراء، و1080 ليرة للبيع.

أسعار الدولار في سوريا اليوم الإثنين 14-3-2022

سعر الدينار الكويتي

وعن سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) فسجل نحو 12884 ليرة للشراء، 13074 ليرة للبيع.