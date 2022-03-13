طالع اسعار الذهب في لبنان 14 مارس 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في لبنان، الاثنين 14 مارس/آذار 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، نحو 96.768 ألف ليرة (64.05 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، 84.674 ألف ليرة (56.05 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، 72.577 ألف ليرة (48.04 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 56.448 ألف ليرة (37.37 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان خلال تعاملات اليوم، نحو 3,009 مليون ليرة (1992 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 677,391 ألف ليرة (448.39 دولار).