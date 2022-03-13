وزير الدفاع الأوكراني يتهم "إسرائيل" بالتخاذل بشأن أوكرانيا

اتهم وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، مساء اليوم الأحد، "إسرائيل" بـ "التخاذل"لعدم اتخاذها موقفًا حاسمًا بشأن ما يجري في أوكرانيا.

وقال ريزنيكوف :"إن هذا التردد في اتخاذ الموقف، سيؤدي إلى زعزعة في الثقة مع "إسرائيل" وستستمر لسنوات عدة.

وأضاف قائلاً: "أوكرانيا في النهاية ستنتصر، سواء بالموقف "الإسرائيلي" أو بدونه، لكن ذلك من شأنه أن يضر بالعلاقات بين الطرفين على المدى البعيد".

بدوره قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت :"إن بينيت أجرى محادثة مع الرئيس الأوكراني فلايدمير زيلينسكي حول سبل احتواء الأزمة مع روسيا".

جدير ذكره أن حكومة الاحتلال تخشى من إمكانية أن يؤثر موقفها من الحرب الأوكرانية الروسية على حرية عمل جيشها في سوريا، ما يفسر طرحها للوساطة بين الطرفين لحل الأزمة.

وكانت أوكرانيا أعلنت نيتها نقل سفارتها للقدس، واعترفت بها كعاصمة للاحتلال، وهي من الدول التي تربطها علاقات قوية مع "إسرائيل".