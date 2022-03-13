أسباب تساقط الشعر.. فيتامين "د" في قفص الاتهام

كشفت دراسة حديثة عن ارتباط تساقط الشعر بشكل وثيق مع نقص فيتامين "د"، الذي يلعب دورا مهما في طب وعلاج الأمراض الجلدية.

ويرتبط هذا الأمر، بخصائص فيتامين "د" المضادة للالتهابات والمُعدلة للمناعة ودوره في تنظيم تمايز الخلايا الكيراتينية وانتشارها.

ووجدت الدراسة أن فيتامين د "متورط بشكل معقد" في مسارات تأثير مختلفة لنمو بصيلات الشعر وتمايزها، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ولا تقتصر أضرار تساقط الشعر على الشق الجمالي والنفسي، بل هناك مضاعفات أخرى، حيث إن تساقط أكثر من 100 شعرة في اليوم قد يحدث ترققا تدريجيا في فروة الرأس.

وفي السياق، أكدت دراسة أخرى نُشرت في مكتبة Wiley Online Librar وجود علاقة بين نقص فيتامين "د" والعديد من اضطرابات تساقط الشعر، مثل الثعلبة البقعية وفقدان الشعر الأنثوي، وهو ما يشير إلى أن فيتامين "د" قد يلعب دورا في ظهور الثعلبة الأندروجينية قبل الأوان".

ورأت الدراسة أن "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول عدد أكبر من السكان وتأثير مكملات فيتامين "د" على تطور الصلع الوراثي للتحقق من صحة النتائج المذكورة".

وتقول عيادة كليفلاند إن أعراض نقص فيتامين "د" تشمل الإعياء وآلام العظام وضعف العضلات وتغيرات المزاج الحادة، مثل الاكتئاب