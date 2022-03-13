أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 14 مارس 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في مختلف الدول العربية، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الذهب في سوريا، التي شهدت استقراراً بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وبقي متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم، عند نحو 160.905 ألف ليرة (64.05 دولار).

كما استقر متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، عند نحو 140.796 ألف ليرة (56.05 دولار).

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا في تعاملات اليوم، نحو 120.681 ألف ليرة (48.04 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم داخل الأسواق المحلية، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 93.862 ألف ليرة (37.37 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

واستقر متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية، عند مستوى 5.004 مليون ليرة (1992 دولارا).

كما بقي متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21)، عند نحو 1.126 مليون ليرة (448.39 دولار).