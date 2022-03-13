جيش الاحتلال يقرر إبقاء حالة التأهب شمال فلسطين المحتلة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال قرر الإبقاء على حالة التأهب شمال فلسطين المحتلة بعد التهديدات الإيرانية.

وقالت قناة كان العبرية :"إن الجيش "الإسرائيلي" قرر إبقاء حالة التأهب القصوى في شمال فلسطين المحتلة، بعد التهديد الإيراني بالانتقام لمقتل الضابطين الإيرانيين في سوريا مؤخراً".

وكان قد هدد حرس الثورة الإيراني بالرد على استشهاد ضابطين من صفوفه خلال غارة "إسرائيلية" استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ظهر اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف، الليلة الماضية، عاصمة إقليم كردستان العراق مدينة أربيل، قائلا "إن القصف طال موقعا تابعا "لإسرائيل هناك ".