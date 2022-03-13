أغاني رمضان 2022.. 85 عاما على "وحوي يا وحوي"

تنتظر الشعوب الإسلامية شهر رمضان الكريم بشغف شديد، فهو شهر الصوم والروحانيات، والأجواء الإيمانية الرائعة.

وفي هذا الشهر الكريم، تتزين الشوارع والساحات في كل الدول العربية، وتشعل أغاني رمضان الدنيا، احتفالا بقدوم شهر العبادات والطاعة.

ويحرص نجوم الغناء على تقديم أعمال غنائية دينية، تعبيرا عن فرحتهم بقدوم شهر الصوم، وفي هذا التقرير نستعرض معكم أبرز أغاني رمضان 2022 الجديدة، كما نسترجع أغاني رمضان القديمة التي لا يزال صداها حاضرا، ومسموعا رغم مرور سنوات طويلة عن طرحها.

يأمل الجمهور أن تكون أغاني رمضان 2022 الجديدة، جيدة وتعبر عن عظمة وجلال الشهر الكريم، كما حدث مع أغاني رمضان القديمة.

ويواصل الفنان أحمد سليم التحضير لأغنية جديدة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وتحمل الأغنية اسم" أنا رمضان".

وتقرر طرح الأغنية قبيل شهر رمضان بأيام، وهي من كلمات وألحان أحمد سليم، وتوزيع محمد شعيب، وهندسة صوتية ميكس وماستر أحمد علي. وتم الانتهاء من التسجيل بأحد استوديوهات القاهرة الكبرى استعدادا لبثها.

كما يستعد الفنان حكيم لطرح أغنية جديدة في رمضان 2022، يتعاون فيها مع الموزع الموسيقي"ميدو مزيكا"، ويعد حكيم من أبرز نجوم الغناء الذين يحرصون على الاحتفاء بشهر رمضان الكريم، وفي عام 2017 قدم أغنية متميزة تحمل اسم "رمضان كريم" حققت نجاحا لافتا وقت عرضها ضمن أحداث مسلسل "رمضان كريم" بطولة روبي وسيد رجب.

أغاني رمضان القديمة

بمرور الأيام وتعاقب السنوات، لم تفقد أغاني رمضان القديمة جمالها وسحرها، حيث يبحث عنها المستمعين في كل مكان، وتحرص الإذاعات العربية والفضائيات أيضا على عرضها خلال شهر رمضان الكريم.

ومن أهم أغاني رمضان،" رمضان جانا" كلمات الشاعر حسين طنطاوي، وألحان محمود الشريف، وغناء المطرب الكبير الراحل محمد عبدالمطلب.

وتقول كلمات الأغنية "رمضان جانا وفرحنا به.. بعد غيابه وبقاله زمان.. غنوا وقولوا شهر بطوله.. غنوا وقولوا.. أهلا رمضان.. رمضان جانا".

"والله بعودة يا رمضان"، تعد من أهم أغانى شهر رمضان، وهي من تأليف عبد الوهاب محمد، وألحان جمال سلامة، وغناء محمد قنديل.

وتقول كلمات الأغنية "رمضان رمضان.. والله بعودة يا رمضان.. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران.. يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا".

ومن أغاني شهر رمضان ذائعة الصيت أيضا، أغنية "مرحب شهر الصوم" غناء المطرب الراحل عبدالعزيز محمود، ومن تأليف محمد علي أحمد.

ومن كلماتها "مرحب شهر الصوم مرحب.. لياليك عادت في أمان بعد انتظارنا وشوقنا إليك.. جيت يا رمضان.. مرحب بقدومك.. ونعيش ونصومك".

كما تحظى أغنية "أهو جه يا ولاد" بشعبية كبيرة، ويرددها الناس كثيرا مع قدوم شهر رمضان، وهي من تأليف نبيلة قنديل، ولحن علي إسماعيل، وغناء الثلاثي المرح (صفاء يوسف، ووفاء مصطفى، وسناء الباروني".

وتعد أغنية "وحوي يا وحوي" من أشهر أغاني رمضان التى ارتبطت بذاكرة المصريين عن ذكريات رمضان وهي الأقدم، حيث يبلغ عمر الأغنية حتى الآن 85 عاما، وقدمت لأول مرة عام 1937 بكلمات محمد حلمي المانسترلي وألحان أحمد شريف وغناء أحمدعبدالقادر.