بالصور إيران تكشف تفاصيل فنية عن صواريخ "فاتح - 110" التي ضربت أربيل

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الحرس الثوري دك فجر الأحد معقلا "إسرائيليا" بصواريخ "فاتح - 110" التي يبلغ مداها 300 كم.

وقال قسم الشؤون الدفاعية بوكالة "إرنا": إن "فاتح 110" صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب، ويبلغ وزنه 3320 كغ، 448 كغ منها تمثل الرأس الحربي للصاروخ.

وأضاف التقرير أن الصاروخ تم إطلاقه من أحد المواقع الصاروخية التابعة للحرس الثوري في شمال غرب البلاد.

يذكر أن الصاروخ من طراز "فاتح" بنوعيه "فاتح 110" الذي يبلغ مداه 300 كلم، و"فاتح 313 " الذي يبلغ مداه 500 كم، يعد من أدق الصواريخ الباليستية النقطوية لإيران.

وفي وقت سابق، أعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري في بيان أنهم استهدفوا يوم السبت مركزا استراتيجيا إسرائيليا، بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري.

وأكد البيان أن هذه العملية جاءت في أعقاب الأعمال التي ارتكبتها "إسرائيل" خلال الآونة الأخيرة.

وحذر الحرس في بيانه "إسرائيل" من تكرار أي أعمال شريرة، مشددا على أن تل أبيب ستواجه ردودا فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.



