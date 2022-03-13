الاحتلال يواصل إغلاق مداخل بلدة سنجل لليوم الخامس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق عدد من مداخل بلدة سنجل شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخلين للبلدة بالسواتر الترابية، وقمات بنصب حاجزاً عسكرياً دائماً على مدخلها الثالث تُخضع فيه المواطنين المارين للتفتيش.

جدير ذكره أنه أطلق مستوطن النار، صباح اليوم، صوب منازل المواطنين في البلدة بهدف ترويعهم.

وتتعرض البلدة بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين المتطرفين الذين يقومون بمصادرة أراضي المواطنين بحماية جيش الاحتلال الذي يغلق البلدة تمهيداً لاقتحامات المستوطنين لها.