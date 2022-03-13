أجهزة السلطة تفرج عن المحرر أبو زميرو من مخيم جنين

أفرجت أجهزة أمن السلطة عن المعتقل السياسي عبد الله أبو زميرو (18 عاماً)، من مخيم جنين، بعد اعتقال دام 70 يوماً في "مسلخ" أريحا.

وكانت أجهزة السلطة قد اختطفت المحرر أبو زميرو من مكان عمله في مخيم جنين، بتاريخ 3-1-2022م، بعد أن أفرجت عنه قوات الاحتلال في 24-10-2021م، حيث اعتقلته لمدة 34 شهراً.

وكانت عائلة أبو زميرو قد ناشدت في أكثر من مناسبة بضرورة الإفراج عن نجلها، حيث أكدت في رسائل لها، أنه معتقل ظلماً دون إبداء أسباب الاعتقال من أجهزة السطلة التي منعت ذويه من زيارته.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقال السياسي بحق نشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.