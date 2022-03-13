لابيد: لن نغلق أبوابنا في وجه اللاجئين من أوكرانيا

أكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، بأن "إسرائيل" لن تغلق أبوابها في وجه اللاجئين من أوكرانيا.

ويُشار إلى أن إعلان لابيد، يأتي مخالفا لمخططٍ أعلنت عنه وزيرة داخلية الاحتلال أيليت شاكيد يحدد عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا.

وقال لابيد خلال وجوده على الحدود الرومانية الأوكرانية: "زرت معبر سيريت الحدودي اليوم، ولن نغلق أبوابنا وقلوبنا أمام من فقدوا عالمهم كله".

وأضاف لابيد :"لدينا التزام أخلاقي بأن نكون جزءاً من الجهد الدولي لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا في العثور على منزل دافئ وسرير ينامون فيه".

وتابع مزاعمه قائلاً :"من واجبنا ألا نكون يهودا صالحين فحسب، بل أن نكون أيضا أناسا صالحين".

وأردف لابيد: "في إسرائيل هناك تسعة ملايين نسمة، ولن تتأثر هويتنا اليهودية بعدة آلاف من اللاجئين الآخرين".

وكان قدم، أمس السبت، السفير الأوكراني لدى "إسرائيل"، يفغيني كورنيتشوك، التماسا إلى المحكمة العليا ضد وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، مؤكداً أن مخططاً نشرته الأخيرة بشأن دخول اللاجئين الأوكران لـ"إسرائيل" "غير قانوني".