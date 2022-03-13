دعاء الافطار في شهر رمضان 2022-1443

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك 2022، و ينتظر المسلمون في انحاء العالم موعد حلول الشهر الفضيل، لا سيما انه شهر العبادة و التقرب الى الله بالدعاء، و يبحث الكثير من المسلمين قبل آذان المغرب عن دعاء الافطار في شهر رمضان 2022 بهدف نيل رضى الله عز وجل واستغلال هذا الوقت للدعاء والمغفرة.

فريق فلسطين اليوم الإخبارية يحرص على نشر كافة الادعية المتعلقة بأيام شهر رمضان المبارك، و ادعية الإفطار و السحور، و في هذه المقالة يضع بين ايديكم دعاء ما قبل الإفطار في شهر رمضان 2022-1443.

وهناك العديد من الأدعية التي قيلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأدعية ما يلي:

دعاء الافطار في رمضان 2022

‏"اللّهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وعليك توكلت

‏كان النبي ﷺ إذا أفطر يقول: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».

اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.

أدعيه للصائم مستجابة

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت،

وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة،

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيِمَ الصَّلاَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.