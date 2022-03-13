التردد الجديد لقناة طيور بيبي Toyor Baby 2022، ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخباري في هذا المقال تردد قناة طيور بيبي 2022، حيث تهم هذه القناة ملايين من الأطفال حول العالم؛ لما تقدمه من برامج وفقرات مميزة تدخل الفرحة لقلوبهم.

التردد الجديد لقناة طيور بيبي Toyor Baby 2022

وبعد زيادة عمليات البحث على محركات البحث "جوجل"، عن قناة طيور بيبي Toyor Baby 2022، التي تخصص كافة محتواها لبرامج و اناشيد الأطفال، قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة التردد تابع المقال للنهاية.

التردد الجديد لقناة طيور بيبي Toyor Baby 2022

تعريف بقناة طيور بيبي Toyor Baby

قناة طيور بيبي Toyor Baby الجديد 2022، تقدم خدماتها من المملكة الهاشمية الأردنية، حيث تبث أناشيد تعليمية وتثقيفية للأطفال، لذا يلجأ أولياء الأمور لتوفير تردد قناة بيبي Toyor Baby؛ لكي يتمكن أطفالهم من مشاهدة القناة.

كما تقدم قناة بيبي Toyor Baby برامج تربوية للأطفال، وتعمل على زيادة ثقافتهم وتوعيتهم على المنهج الصحيح والسليم، كما تنير له العقول وحب المعرفة والاستطلاع.

التردد الجديد لقناة طيور بيبي Toyor Baby 2022

تأسيس قناة طيور بيبي Toyor Baby :

تأسست قناة بيبي Toyor Baby عام 2008، في عمان عاصمة الأردن وهي تبث على القمر الصناعي نايل سات، وتستهدف القناة شريحة الأطفال، حيث تعمل على تثقيفهم وزيادة وعيهم المعرفي.

واستطاعت قناة بيبي أن تأسر قلوب الأطفال حولها، وهو ما يفسر زيادة نسب المشاهدات على قناة طيور بيبي، كما زادت نسبة المتابعات في فترة وجيزة، بسبب عرضها للأناشيد المتنوعة والبرامج التثقيفية والتربوية التي تناسب عقول الأطفال، كما يظهر في القناة المنشدين للقدرة على إيصال الرسالة الحقيقة والاهداف المرجوة للأطفال بكل سهولة.

التردد الجديد لقناة طيور بيبي Toyor Baby 2022

وتحرص القناة على عرض وتقديم كل ما يناسب الأطفال في الدول العربية والإسلامية، كما تنافس قناة بيبي القنوات الأخرى لتصل إلى جميع الاسر العربية.

التردد الجديد لقناة طيور بيبي Toyor Baby 2022

تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby

القمر الصناعي: نايل سات

تردد: 11393

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل الخطأ: 4/3