التردد الجديد لقناة ام بي سي MBC مصر الجديد 2022، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم في هذا المقال تردد قناة أم بي سي مصر الجديد على الأقمار المختلفة، وبعد زيادة عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال.

التردد الجديد لقناة ام بي سي MBC مصر الجديد 2022

وحظيت قناة أم بي سي mbc مصر بملايين المشاهدات في الفترة الأخيرة نتيجة المسلسلات والأفلام المشوقة والجذابة التي تعرضها، ويتابعها كافة فئات الأسرة.

التردد الجديد لقناة ام بي سي MBC مصر الجديد 2022

تعريف بالقناة

تعد قناة mbc مصر من أهم وأفضل القنوات التي حققت جماهيرية كبيرة خلال فترة صغيرة تمكنت فيها من إرضاء متابعيها من كافة الأعمال والجنسيات، وتهتم القناة بعرض العديد من البرامج المتنوعة منها برامج الطبخ والبرامج الدينية والرياضية وبرامج المسابقات وهذا ما جعل القناة تحظى على أعلى نسب مشاهدة.

التردد الجديد لقناة ام بي سي MBC مصر الجديد 2022

قناة mbc مصر 2022

تهتم قناة mbc مصر بكافة الأعمار وجميع الجنسيات وتحرص على إرضاء متابعيها وتعرض لهم مجموعة من المسلسلات للمرة الأولى عبر شاشتها، وتتميز القناة بجودة الصورة ونقاء الألوان وعدم عرض اعلانات مزعجة على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش وبجودة HD.

التردد الجديد لقناة ام بي سي MBC مصر الجديد 2022

مسلسلات رمضان

من المتوقع ان تعرض القناة في رمضان 2022 – 1443 عدة برامج ومسلسلات، وهي على النحو التالي: أبو حنيفة النعمان: الإمام الأعظم، الطارق، ربيع قرطبة، صدق وعده، صقر قريش، قمر بني هاشم، معاوية والحسن والحسين، صلاح الدين الأيوبي، يوسف الصديق، عُمَرْ‎

التردد الجديد لقناة ام بي سي MBC مصر الجديد 2022

تردد قناة mbc مصر

ويمكن استقبال التردد الجديد لقناة mbc 2022 على النايل سات .

التردد: 12876.

القمر الصناعي: النايل سات .

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ام بي سي mbc max 2022

تردد قناة ام بي سي mbc max :

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

شاهدة قنوات MBC