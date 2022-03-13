ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022، حيث ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، العديد من ترددات قنوات القرآن الكريم والتي يبحث عنها المتابعون لسماع أصوات القرآن الكريم الندية.

ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

وهذا المقال نخصصه لكم للحديث عن ترددات القنوات التي تبث القرآن الكريم، بعد زيادة عمليات البحث العالمية حول الموضوع بسبب قرب شهر رمضان المبارك، ولمعرفة الترددات تابع المقال للنهاية.

ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة قرآن تي في QURAN TV

وتذيع قناة قرآن تي في القرآن الكريم طوال اليوم، بصوت الشيخ الجليل عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، وتردد القناة كالآتي:

التردد 11179 (H)

معدل الترميز: 27500 (6/5)

الجودة sd

ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022