ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022، حيث ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، العديد من ترددات قنوات القرآن الكريم والتي يبحث عنها المتابعون لسماع أصوات القرآن الكريم الندية.
ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022
ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022
تردد قناة قرآن تي في QURAN TV
وتذيع قناة قرآن تي في القرآن الكريم طوال اليوم، بصوت الشيخ الجليل عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، وتردد القناة كالآتي:
التردد 11179 (H)
معدل الترميز: 27500 (6/5)
الجودة sd
ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022
تردد قناة المجد 3
وتعتبر قناة المجد 3 واحدة من أشهر قنوات القرآن الكريم على الإطلاق، وتقوم القناة بإذاعة القرآن الكريم بأصوات جميع الشيوخ المعروفين تقريبا بجودة عالية، وترددها كالتالي:
التردد 12053
معدل الترميز: 27500
(3/4)
الجودة sd
ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022
تردد قناة مصر للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات هو التردد 10853، ويكون الاستقطاب عمودي، ونجد معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.
ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022
تقوم قناة السعودية قرآن بإذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم، بأصوات تشكيلة من الشيوخ الكبار مثل: ماهر المعيقلي، فارس عباد، المنشاوي، عبدالرحمن السديس، إلخ، كما تقوم القناة بعرض مشاهد من الحرم المكي طوال اليوم بجودة عالية الدقة HD، وهذا على النايل سات حيث إن التردد كالآتي:
التردد 12149 افقي
معدل الترميز: 27500
الجودة sd