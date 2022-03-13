سلطة المياه بغزة:  35% من سكان القطاع  يشربون ماءً عذباً.. وهذا تحسن كبير

قالت سلطة المياه في غزة، اليوم الأحد: إن 35% من سكان القطاع فقط، باتوا يشربون ماء عذبا من الصنبور، بعد المشاريع التي تم تنفيذها.

وأوضح مدير عام وحدة تنسيق المشاريع في سلطة المياه مروان البردويل، أن هذا التحسن الكبير في الشرب يأتي بعد سلسلة من المشاريع التي نفذتها سلطة المياه، وما تزال تنفذها رغم الصعوبات تواجهها. وفق "وفا ".

وأشار، إلى أن سلطة المياه كانت قد وضعت عام 2012 خطة؛ للحد من مشكلة المياه في قطاع غزة؛ وذلك بعد تقرير الأمم المتحدة الذي قيل فيه: إن غزة لن تكون صالحة للحياة في عام 2020؛ بسبب مشكلة المياه.