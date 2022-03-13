امساكية شهر رمضان 2022-1443 في تونس

ايام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان المبارك 2022، حيث تبدأ عمليات البحث عبر الإنترنت عن إمساكية رمضان 2022 ومواعيد الصلاة في جميع البلدان الإسلامية بالإزدياد، لذلك يقوم فريق فلسطين اليوم الاخبارية بنشر امساكية شهر رمضان في مختلف الدول العربية و الاسلامية، و في هذه المقالة يضع بين ايديكم امساكية شهر رمضان 2022 في تونس.

و من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك 2022 في دولة تونس العربية بتاريخ 2-4-2022 , حيث أنه يصبح من الممكن تحري هلال الشهر بتاريخ الأول من إبريل الجمعة عند المغيب.

وننقل إليكم خلال هذا المقال امساكية رمضان 2022 تونس ومواعيد الصلاة , حيث يهتم المسلمون بشهر رمضان الفضيل وشعائره الدينية , كونه أفضل شهر في العام.

ويحتوي شهر رمضان على أفضل ليالي العام أجر وثواب “ليلة القدر” التي ينتظرها المسلمون في شتى أنحاء العالم من أجل إحياءها وأخذ الثواب العظيم الذي وعد الله به لمقيمها.

ونقلنا إليكم خلال هذا المقال, موعد بدأ شهر رمضان المبارك 2022 وسندرج إليكم في الأسفل امساكية رمضان ومواعيد الصلاة في تونس.

امساكية رمضان 2022- 1443 تونس