بالفيديو نابولي يتغلب على فيرونا

تغلب فريق نابولي على مضيفه فيرونا، اليوم الأحد، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل أهداف نابولي نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقتين 14 و71، فيما سجل ماركو فاراوني هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.

ويُشار إلى أنه أنهى فيرونا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه فيدريكو تشيكيريني لتلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 60 نقطة صعد بها إلى المركز الثاني مقلصا الفارق إلى 3 نقاط مع المتصدر ميلان ومتجاوزا إنتر ميلان (58 نقطة) الذي تراجع إلى المركز الثالث.

يذكر أن إنتر ميلان يحل ضيفا في الجولة ذاتها على تورينو في وقت لاحق اليوم، وفي حال فوزه سيستعيد المركز الثاني، فيما توقف رصيد فيرونا عند 41 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم.