امساكية شهر رمضان 2022-1443 في الكويت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:52 م
13 مارس 2022
شهر رمضان
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ايام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان المبارك 2022، حيث تبدأ عمليات البحث عبر الإنترنت عن إمساكية رمضان 2022 ومواعيد الصلاة في جميع البلدان الإسلامية بالإزدياد، لذلك يقوم فريق فلسطين اليوم الاخبارية بنشر امساكية شهر رمضان في مختلف الدول العربية و الاسلامية، و في هذه المقالة يضع بين ايديكم امساكية شهر رمضان 2022 في الكويت.

ويعتبر شهر رمضان المبارك من أحب الشهور إلى المسلمين، حيث يتجهز كل من هو على الديانة الإسلامية لإستقبال هذا الشهر العظيم والذي يحتوي على أفضل ليلة في العام ” ليلة القدر.

أما عن موعد حلول شهر رمضان في الكويت , فمن المتوقع أن يكون بتاريخ 2-4-2022 , وينتهي بـ2 -5-2022 ,وذلك لأن رؤية هلال رمضان 2022 في الكويت ستكون متاحة مساء الأول من إبريل يوم الجمعة.

وننقل إليكم بالصور، امساكية رمضان 2022 في الكويت لتتمكنوا  من معرفة مواعيد الصلوات الخمس وموعد الإفطار الرمضاني.

امساكية رمضان 2022 في الكويت

رمضان 2022 الكويت - بوستر نيوز

الكويت 2022 - بوستر نيوز

2022 الكويت - بوستر نيوز

 

 

ومن المرجح أن تكون أجواء رمضان 2022 هذا العام , جميلة وممتعة كونه سيأتي في بداية الربيع , فلن يكون هناك عناء في الصيام , وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

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