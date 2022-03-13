المغرب تفتح أول خط جوي إلى "إسرائيل"

أعلنت المغرب، مساء اليوم الأحد، عن فتحها أول خط جوي مباشر لرحلات الركاب باتجاه "إسرائيل".

يُشار إلى أن هذا الخط الجوي يأتي في إطار تعزيز تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكر مصدر من مطار "محمد الخامس " في الدر البيضاء :"أنه أقلعت اليوم، طائرة للخطوط الجوية المغربية نحو "تل أبيب"، وضمت الطائرة وفدًا من رجال أعمال مغاربة ".

وقالت شركة الخطوط الملكية المغربية: "إنه يسعى إطلاق هذا الخط إلى "تسهيل التنقل بين المغرب، وتل أبيب لمجموع المسافرين من سياح، ورجال أعمال مغاربة"،

وكان من المقرر افتتاح الخط الجوي، في أواخر العام الماضي (2021)، لكنه تأخر بسبب إغلاق الحدود جراء انتشار جائحة كورونا؛ ويشمل 4 رحلات في الأسبوع بحوالي 400 يورو.

جدير ذكره، أنه استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020، في إطار اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.