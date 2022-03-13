رئيس "الشاباك" يتوجه لواشنطن لإبلاغها بمخاوف "إسرائيل"من انفجار الساحة الفلسطينية

توجه ما يسمى برئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، أمس السبت، للعاصمة الأمريكية واشنطن، وحذر من تصعيد أمني في القدس، والضفة الغربية.

وقال رئيس "الشاباك" :"إن الضفة الغربية تغلي، ولم تهدأ منذ عملية "حارس الأسوار" في مايو العام اماضي.

وقال مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية يوسي يهوشع :"عاد رئيس الشاباك رونين بار إلى "إسرائيل" صباح اليوم الأحد بعد زيارة استمرت بضعة أيام لواشنطن، حيث التقى بنظيره الأمريكي، رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، وكبار أعضاء منظومة الدفاع الأمريكية، والدفاع السيبراني".

وأوضح يهوشع أنه ركزت الزيارة على تحذير "إسرائيل" من انفجار للأوضاع في القدس، التي يتوقع أن يقتحم مسجدها الأقصى آلاف اليهود في "عيد الفصح" بالتوازي مع شهر رمضان.

ولفت إلى أنها المرة الأولى التي يطير فيها رئيس الشاباك لإطلاع الأمريكيين على ما هو متوقع، في الساحة الفلسطينية في أعقاب حالة التوتر في القدس، والضفة المحتلة.