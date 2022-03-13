هل يغيب محمد صلاح عن مباراة ليفربول المقبلة؟

كشفت وسائل إعلام مصرية عن حجم إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة برايتون، في اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم السبت، ومدى غيابه عن مباراة فريقه المقبلة.

وأكد الموقع الإلكتروني يلا كورة، مساء السبت، أن خروج نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، فور إصابته، مباشرة، في مباراة فريقه أمام برايتون، جاء لإجراء احترازي، خاصة أن نادي ليفربول يستعد لمباراة مهمة، يوم الأربعاء المقبل، حينما يواجه نظيره الآرسنال.

ويذكر أن محمد صلاح قد غادر في الدقيقة 64 من عمر أحداث مباراة ليفربول أمام برايتون، بعدما سجل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 61، ليفوز فريق "الريدز" بهدفين لهدف واحد.

وتأتي إصابة صلاح قبل أسبوعين من مباراة السنغال، والتي يواجه فيها المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح في مباراتين فاصلتين ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بعد أسبوعين.

وما يزال النجم المصري، محمد صلاح، متصدرا هدافي الدوري الإنجليزي "بريميرليغ"، بعدما وصوله إلى الهدف الـ 20، بفارق 8 أهداف عن زميله النجم السنغالي ساديو ماني.