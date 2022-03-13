الحساينة: الشاب المصري علي فرج سدد صفعة لدعاة التطبيع بدفاعه عن فلسطين

قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة، اليوم الأحد، إن "بطل لعبة الاسكواش العالمي الشاب المصري علي فرج، سدد صفعة لدعاة التطبيع والكيانات الاستعمارية في العالم"، بتوجيه رسالة تكشف حجم النفاق العالمي في التعاطي مع الأزمة "الأوكرانية- الروسية"، وغياب القضية الفلسطينية عن أولوياتهم.

ووجه القيادي في "الجهاد الإسلامي"، د. الحساينة، التحية إلى البطل علي فرج، ولكل الأحرار الذين سبقوه من عرب ومسلمين وغيرهم، ممن يدافعون عن مظلومية فلسطين في وجه الإرهاب الصهيوني والعالمي، ويرفعون صوتهم لأجل العدالة والإنسانية الممثلة بفلسطين وقضيتها.

وتوج اللاعب فرج المصنف الثاني عالميا للعبة الإسكواش للرجال ببطولة أوبتاسيا التي أقيمت بالعاصمة البريطانية لندن، إلا أنه خطف الأنظار لسبب آخر.

فاللاعب الذي فاز بالبطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 110 آلاف دولار، أبى إلا أن يحول مشهد فوزه بالبطولة إلى لوحة لنصرة القضية الفلسطينية.

وتحدث اللاعب المصري أثناء مراسم تتويجه بلقب البطولة أوبتاسيا، قائلا: "أريد أن أتحدث في أمر آخر قد يوقعني في مشاكل ولكنكم ترون ما يجري في العالم حاليا وأعني ما يحدث في أوكرانيا ولا أحد سعيد في العالم بما يجري أو بأي عمليات قتل".