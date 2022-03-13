مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر الأن بدون تقطيع يلا شوت، يلتقي فريق برشلونة مع نظيره أوساسونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2021-2022، وتأتي مباراة برشلونة وأوساسونا في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإسباني، وذلك على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا.

مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن

ويدخل برشلونة المباراة وهو في المركز الرابع بجدول الترتيب وفي رصيده 48 نقطة، وفي حال الفوز سيصبح ثالثًا متساويًا في النقاط مع أتلتيكو مدريد، وفي اطار مقالنا الذي حمل عنوان مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر الأن بدون تقطيع يلا شوت، وضع لكم فريق الموقع هذه المقالة للحديث عن مباراة برشلونة وأوساسونا وأفضل الروابط المتاحة لعرض المباراة التي تقام الساعة الـ10 مساءاً.

مباراة برشلونة مباشر الأن

وفي اطار مقالنا مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر الأن بدون تقطيع يلا شوت، سنعرض لكم أبرز التصريحات التي أدلى بها مدرب نادي برشلونة تشافي، فقد شدد تشافي هرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، على صعوبة مباراة أوساسونا بالدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أوساسونا يُمكن أن يتكيف مع أنظمة مختلفة، لقد استخدموا دفاعًا مكونًا من خمسة وأربعة لاعبين، ولديهم الكثير من الموارد، وهم أقوياء للغاية، ستكون مباراة صعبة لأنهم فريق قوي وحازم ولا يستقبلون الأهداف بسهولة، يقومون بعمل استثنائي وستكون مباراة صعبة حقًا".

مشاهدة مباراة برشلونة مباشر اليوم

ويسعي برشلونة في هذه المباراة تحقيق الثلاثة نقاط حيث يحتل المركز الرابع 48 نقطة ، بينما يتواجد أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من بطولة الدوري الإسباني، مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر الأن بدون تقطيع يلا شوت.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر تعليق عربي

يشار إلى أن فريق العمل رصد أيضا في اطار كتابة المقال مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر الأن بدون تقطيع يلا شوت، عمليات بحث كثيرة أسم معلق المباراة برشلونة وأوساسونا، وفق لوسائل اعلام تم اسناد المهمة للمصري علي محمد علي الذي يعلق على هذه اللعبة على beIN sports HD1 و beIN sports 1HD Premium.

بث مباشر مباراة برشلونة الأن

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو، إيريك جارسيا، بيكيه، مينجويزا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، نيكو، ريكي بويج.

خط الهجوم: أخوماش، لوك دي يونج، جوتجالا.

تشكيل برشلونة وأوساسونا

مباراة برشلونة اليوم بث مباشر بدون تقطيع

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 48 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد، ويحتل أوساسونا المركز 11 في الترتيب برصيد 35 نقطة ، ويتصدر ريال مدريد برصيد 63 نقطة ، يليه إشبيلية في الصيف برصيد 55 نقطة.

بث مباشر برشلونة اليوم يلا شوت

كما يبحث أيضا عشاق كرة القدم على رابط مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم بث مباشر الأن يلا شوت، عبر موقع يلا شوت المتخصص في نقل المباريات الدولية والدوريات الكبرى. اضغط هنــــــــــــــا