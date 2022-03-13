هل تنوي روسيا استخدام صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي؟!

قال غيورغي روسلياكوف، قائد السلاح الصاروخي والمدفعي في فرقاطة "الأميرال غورشكوف"، إنه من المستحيل رصد واكتشاف صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي المجنح.

وذكر الضابط، أنه يتم تحقيق ذلك ليس فقط بسبب سرعة هذا الصاروخ العالية، بل وبفضل تكنولوجيا "ستيلس" المستخدمة فيه.

ووفقا له، يعتبر صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي، سلاحا لا توجد ضده لدى العدو المفترض، أية تدابير حتى الآن.

وأضاف: "لم يتم حتى الآن، تصميم أية منظومة مضادة يمكنها التصدي له. وهذا يعني أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي نظام دفاع جوي أو منظومة دفاع مضادة للصواريخ يمكنها اكتشاف تسيركون فما بالك باعتراضه".

Командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Георгий Росляков заявил, что против ракеты "Циркон" нет средств противодействияhttps://t.co/nIlZMvbaye pic.twitter.com/fAWI25ehFE — ТАСС (@tass_agency) March 13, 2022

وأوضح روسلياكوف أنه يمكن إطلاق صواريخ "تسيركون" على شكل صليات في دفعة واحدة – وبالتالي يمكنه استهداف سفينة واحدة أو مجموعة سفن بضربة واحدة.