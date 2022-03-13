"الجهاد الإسلامي": رحلة الطيران بين المغرب والاحتلال "تنكرًا للثوابت العربية والإسلامية"

اعتبر الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي، اليوم الأحد، بدء تشغيل خط لرحلات الطيران بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني "خطوة تمثل امعاناً في الانحياز الرسمي لكيان الاحتلال، وتنكراً للثوابت العربية والاسلامية التي تجرم التطبيع وتحرم كل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين".

وأدان سلمي، في تصريح صحفي، بشدة التطبيع والتحالف مع العدو ، مؤكدًا أن سياسات الملوك والحكومات وهرولهم نحو العدو لا تمثل الشعوب العربية والاسلامية التي تجدد في كل مناسبة مواقفها الراسخة بمعاداة الكيان الصهيوني ونصرة فلسطين والقدس وتقف إلى جانب المقاومة كنهج وحيد لتحرير فلسطين.

يُشار إلى أن دولة المغرب أعلنت في عام 2020 التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية من الولايات المتحدة.