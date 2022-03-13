"المنخفض الجوي" يحل أزمة الدجاج في غزة!

"مصائب قوم عند قوم فوائد"، بهذه الكلمات لخص صيادي قطاع غزة، الاقبال الكبير من قبل المواطنين على شراء الاسماك التي تمكنوا من اصطيادها فجر اليوم الأحد، بعد السماح لهم من الشرطة البحرية بالعودة لممارسة عملهم.

فغلاء أسعار اللحوم والدواجن والحبش، أجبر الكثير من الغزيين على تفضيل شراء الأسماك وخاصة السردينة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، كون أسعاره مقبولة وفي متناول الجميع من المواطنين، بخلاف أسعار الدواجن والتي تجاوز سعر الكيلو الواحد منها الـ15 شيكل "إسرائيلي".

وتشهد أسواق الدجاج في قطاع غزة، ارتفاعا ملحوظًا على أسعار الدجاج اللاحم، وهو ما يعتبره المواطن الغزي فوق طاقته، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يُعاني منها بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو 16 عاما.

10 شواكل

زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، أكد أن كميات كبيرة من الاسماك تمكن الصيادين من اخراجها صباح اليوم بعد منعهم من دخول البحر نتيجة الأحوال الجوية السيئة.

وقال بكر خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن كميات الأسماك التي تم اصطيادها بعد دخول الصيادين فجر اليوم الأحد، 90% منها أسماك السردين ذات الحجم الكبير"، لافتاً إلى أن الوفرة في الكميات جعلت من أسعار السردين في المتناول.

وبشأن الأسعار، بين منسق اتحاد لجان الصيادين أن كيلو السردين تم بيعه في الأسواق بـ10 إلى 12 شيكل، متوقعاً أن يطراً مزيد من الانخفاض على سعر الكيلو خلال الساعات القادمة نظراً لتمكن جميع مراكب صيادي غزة من صيد كميات كبيرة من سمك السردين.

وأوضح أن أسباب غزو أسماك السردين أسواق القطاع بخلاف غيرها، يعود لأن سمك السردين يمكن اصطيادها بعد المنخفضات الجوية في منطقة ميل بحرى واحد أو أقل، فضلاً عن أن المنخفض أحد العوامل الأساسية في جلب سمك السردين قرب الشواطئ عكس أنواع أخرى من الأسماك.

والميل البحري هو وحدة القياس المستخدمة في قياس المياه من قبل البحارة والملاحين في مجال النقل البحري و ميل بحري واحد يساوي: 1.852 كيلومتر.

وأشار زكريا بكر إلى أن أسماك السردين سيطرة على كميات الأسماك في المنخفض الجوي السابق بخلاف سابقه الذي سيطر سمك الطرخون عليه بـ90% من كميات الاسماك التي تم اصطيادها.

لا خطوط حمراء

بدوره، استبعد رئيس نقابة أصحاب ومربي الدواجن والإنتاج الحيواني مروان الحلو، أن تنخفض أسعار الدجاج في الأسواق خلال الفترة المقبلة، قائلا: "لا خطوط حمراء على الدجاج اللاحم الطازج، طالما وزارة الزراعة لا تحمي المربين، الذين يُعانون خسائر فادحة، بفعل الانخفاض الذي طرأ عليها الفترات الماضية".

وبيّن الحلو خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن تكلفة سعر كيلو الدجاج على المزارع تصل لنحو 9.5 شيكل، بسبب ارتفاع سعر طن العلف إلى نحو 2900 شيكلا، وسعر الصوص بعمر اليوم يصل لـ 4 شواكل.

وأكد أن مربي الدجاج مدينون لشركات توريد الأعلاف والصيصان بنحو 180 مليون شيكل، والعشرات منهم موقوفين لدى الأجهزة الشرطية، وملاحقين للقضاء، على خلفية الذمم المالية؛ بسبب عدم قدرتهم على سداد المستحقات.

يذكر أن قطاع غزة يستهلك نحو 2 مليون دجاجة ونصف، أي بمعدل من 80-100 ألف دجاجة يوميا، إلا أن كمية الاستهلاك تزيد في شهر رمضان المبارك، إذ تصل ما يقارب من 3 ملايين دجاجة.