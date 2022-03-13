"الحبش" لم يسلم من ارتفاع الأسعار في غزة

أكد رئيس نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية في قطاع غزة، مروان الحلو، اليوم الأحد، ارتفاع أسعار الديك الرومي (الحبش) في الأسواق الغزية، خلال الفترة الحالية.

وأوضح الحلو، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سعر الكيلو من (الحبش) وصل من 10 إلى 13 شيكلا، عازيًا هذا الغلاء "نظرًا لارتفاع المدخولات الأساسية في صناعة الأعلاف، عالميًا".

وبيّن أن سعر الطن الواحد من الاعلاف يتراوح من 2900 إلى 3000 شيكل بارتفاع قرابة 600 شيكل عن السعر الأصلي، مشيرًا إلى أن القطاع يستورد شهريًا نحو 15 ألف طن من الإعلاف المخصصة للقطاع الحيواني.

ولفت إلى أن القطاع يستهلك نحو200 ألف ديك رومي شهريًا، ومليوني ونصف دجاجة، كما أن المزارع تستهلك يوميًا في فصل الشتاء 50 طن من الغاز الطهي لتدفئة الدواجن.

وأكد الحلو، أن مربي الدواجن في غزة يتعرضون لخسائر مالية كبيرة بالإضافة إلى تكبدهم ديون بملايين الشواكل، في ظل غياب الدعم الحكومي لهم.

وطالب رئيس نقابة مربي الدواجن في غزة، وزارة الزارعة والجهات المعنية بتقديم خطة واضحة تقوم على دعم المزارعين مع تقديم تعويضات مالية، جراء الخسائر التي تلقوها خلال السنوات الماضية، سواء من الكوارث الطبيعية أو الحروب "الإسرائيلية" على القطاع.

وبخصوص استيراد البيض المخصب، أفاد الحلو، بعودة عمليات استيراد البيض المخصب من الداخل المحتل، بعد انقطاع لفترة مؤقتة، بسبب انتشار أنفلونزا الطيور في "إسرائيل" والدول الأوروبية.