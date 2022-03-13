وفاة 44 مهاجرًا في البجر جنوب المغرب

لقي 44 مهاجرًا بينهم نساء ورضع، اليوم الأحد، بعد غرق قاربهم المطاطي جنوب المغرب.

وأفادت منظمة "كامينادو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية، بأن 44 مهاجرًا توفوا بينما كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري.

وقالت الناشطة في المنظمة، هيلينا مالينو: "سقطت 44 ضحية على الأقل بعد غرق قارب مطاطي في سواحل طرفاية (جنوب)"، في الحادث الذي وقع أمس السبت.

وذكرت مالينو، أن القارب كان يضم "61 شخصا بينهم 16 امرأة وسبعة رضع يحاولون الوصول إلى جزر الكناري".

وأوضحت أن "جثامين ثلاث نساء ورضيعين نقلت إلى مستودع الأموات بمدينة العيون" المجاورة.