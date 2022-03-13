بالفيديو الاحتلال يفرج عن الأسيرة المقدسية الأعور

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الأحد، عن الأسيرة المقدسية إيمان الأعور بعد قضائها 22 شهرا في سجون الاحتلال.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال افرجت عن الأسيرة المقدسية ايمان الأعور من سلوان بعد انهاء محكوميتها بالسجن لمدة 22 شهراً.

واعتقل الاحتلال السيدة "الأعور" بتاريخ 17/6/2020 بعد مداهمة منزل زوجها الاسير "عبد المنعم الأعور" في بلده سلوان بالقدس ، وتعرضت لتحقيق قاس لما يقارب من شهر رغم انها تعاني من عدة أمراض، لتصدر بحقها محكمة الاحتلال عقبه حكم بالسجن لمدة 22 شهراً اضافة الى غرامة مالية قيمتها 20 ألف شيكل

يذكر أن الأسيرة "الأعور" تعاني من وضع صحي متدهور حيث تعانى من مشاكل في الكبد والحوض وتحتاج لإجراء عملية جراحية منذ اللحظات الأولى لاعتقالها تعتمد إدارة سجن الدامون المماطلة في إجرائها.

الاحتلال يفرج عن الأسيرة المقدسية الأعور



