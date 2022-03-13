"المحكمة العسكرية" بغزة تمهل متهمين أيام لتسليم نفسيهما

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم: إبراهيم حسن حسين الديري، هوية رقم (800019713)، سكان غزة، الثلاثيني، شارع المغربي، والمتهم: عمر سليمان محمد الديري، هوية رقم (800221137)، سكان غزة، الثلاثيني، شارع المغربي.

وأمهلت المحكمة المتهمين عشرة أيام من تاريخ اليوم الأحد الموافق م13/03/2022، لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبروا فارّين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابياً.

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة.



