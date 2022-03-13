ماني: هذا ما قلته لصلاح عقب نهائي إفريقيا

كشف السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، عن حديثه مع زميله المصري محمد صلاح عقب نهائي كأس الأمم الإفريقية.



وكان منتخب السنغال تفوق على مصر في النهائي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.



وأحرز ماني ركلة الترجيح الأخيرة لأسود التيرانجا، بينما لم يحظ محمد صلاح بفرصة تسديد ركلته مع المنتخب المصري.



وقال ماني، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "حديثك مع صلاح عقب نهائي إفريقيا؟ كان واضحًا لي بعد انتصارنا أن مو أصيب بخيبة أمل كبيرة".



وأضاف: "لقد قررت عدم تركه في الملعب دون أن أمنحه بعض الكلمات، وهذا ما فعلته، وكان سيفعله صلاح بنفس الطريقة، إذا تبدل الموقف".



واختتم النجم السنغالي: "منحت محمد صلاح بعض الكلمات البسيطة، وكان ذلك كافيًا في محاولتي لمواساته. لقد طلبت منه ألا يستسلم أبدًا".

