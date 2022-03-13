امساكية رمضان 2022 في الدول العربية والأجنبية، بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك، ومن هذا المنطلق يشرع المسلمون في جميع بقاع الأرض، في البحث عن امساكية الشهر الفضيل، لمعرفة مواعيد الأذان والفطور والسحور، فهي تسهل عليهم كثيرا معرفة مواقيت الصلاة والأذان وخاصة أذاني الفجر والمغرب، كونهما يهمان المسلم في مسألة الفطور والسحور، إلا أنهم يهتمون أيضا بمواعيد صلاة التراويح بعد أداء العشاء مباشرة، كونه الشهر الوحيد التي يصلى فيها التراويح من بين شهور السنة كافة.

امساكية رمضان 2022

وتكتظ محركات البحث الشهيرة وخاصة جوجل، في البحث عن امساكية رمضان 2022 في الدول العربية والأجنبية، وذلك بالتزامن من تبقي أيام قليلة على حلول الشهر الفضيل على المسلمين عامة، فهم يحرصون على استثمار أيام الشهر في قراءة القرآن الكريم، والأدعية الرمضانية، وصلات الرحم، وتفقد بعضهم بعضا، وذلك من أجل نيل الثواب والأجر وتقربا من الله سبحانه وتعالى، لهذا الأسباب تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر إمساكية شهر رمضان في معظم الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الأجنبية التي يحرض المسلمون فيها على إيجاد إمساكية الشهر الفضيل.

امساكية رمضان 2022- 1443 هـ

وتحتوي امساكية شهر رمضان على مواعيد السحور والفطور الأذان خلال أيام شهر رمضان المبارك، لذلك هي بحاجة ماسة إلى الاطلاع عليها، لمعرفة تلك المواعيد والأوقات، ولتسهيل الأمور عليهم.

موعد رمضان في فلسطين 2022

وحل علينا رمضان 2021 في 13 أبريل 2021، وانتهى في 13 مايو من نفس العام، وحل علينا عيد الفطر المبارك.

ويكون موعد رمضان 2022 مختلفاً عن 2021، حيث إن هناك اختلاف في موعد شهر رمضان بين كل عام وآخر، لأنه تقويم قمري.

موعد رمضان 2022

وبحسب التقويم هذا، فإن رمضان يتقدم لمدة 11 يومًا في كل عام تقريبًا، وكل هذه الأمور فلكية وقمرية، ولكن الأمر الأكيد يكون من خلال استطلاع هلال شهر رمضان ورؤيته بالعين المجردة.

ويستمر شهر رمضان ثلاثين يوما، ومن المقرر أن يبدأ أول أيام عيد الفطر السعيد في الثالث من شهر مايو المقبل 2022- 1443 هـ.

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