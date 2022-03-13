تراجع "البيتكوين".. أسعار العملات الرقمية

انخفضت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الأحد 13 مارس 2022، وهبطت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة 0.13% لتصل لـ 1.75 تريليون دولار.

كانت "بيتكوين" قد فقدت أغلب المكاسب التي حققتها في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن العملات الرقمية والمشفرة، مع تراجع أسعار الأسهم، بعد إعلان استمرار ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة وحالة الغموض الجيوسياسي العالمية.

وصعدت أسعار المستهلكين الأمريكيين بحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ 40 عاما وغذى تكهنات الأسواق المالية برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

سعر بيتكوين

وتتداول العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم "بيتكوين Bitcoin BTC" حتى كتابة التقرير عند 39069.57 دولار، منخفضة بنسبة 0.19%.

وبحلول الساعة 10 من صباح اليوم الأحد، في نيويورك، وصلت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة إلى 42 ألفا و552 دولار.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 2%، حيث يتم تداولها بين 41 ألفا و867 دولارا و42 ألفا و714 دولارا.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 38% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 68 ألفا و992 دولارا.

وفقدت عملة بيتكوين 3.8% من قيمتها في الأسبوع الماضي و8.2% حتى الآن هذا العام.

أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 13 مارس 2022

وتراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.33% مسجلًا 2577.54 دولار.

وزاد سعر الريبل XRP بنحو 1.83% إلى مستويات 0.8014 دولار.

وخسر سعر عملة تيرا لونا LUNA/USD بنحو 2.24% لتسجل مستويات 87.30 دولار.

وخسر سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.10% لتسجل 0.7937 دولار.

وصعد سعر سولانا Solana بنسبة 0.37% إلى مستوى 81.45 دولار.

وفقد سعر بولكادوت Polkadot بنسبة 0.87% إلى مستويات 18.12 دولار.

وتراجعت دوجكوين DOGE/USD بنسبة 0.77% إلى مستويات 0.1157 دولار.