مجددًا.. المتطرف "بن غفير" يقتحم حي الشيخ جراح

اقتحم عضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير"، حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قبل جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام بن غفير لحي الشيخ جراح برفقة 15 مستوطنا، وقاموا باستفزاز الاهالي والنشطاء المتواجدين هناك، والتمركز بالخيمة المقامة على ارض عائلة سالم.

وأضافت المصادر، أن أهالي الحي والمتضامين معهم تصدوا للمقتحمين، ورفعوا العلم الفلسطيني، قبل ان تقوم قوات الاحتلال، بإجبارهم على مغادرة المكان.

يذكر أن المتطرف "بن غفير"، يتواجد بالحي منذ أكثر من شهرين، بذريعة اقامة مكتب لحماية المستوطنين بالحي.