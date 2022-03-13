بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا، ينتظر محبو كرة القدم الإسبانية والأوروبية على وجه العموم وعشاق فريق برشلونة على وجه الخصوص، انطلاق صافرة مباراة البرشا وأوساسونا المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد 13 مارس 2022 على أرض ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني، وذلك ضمن الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوي الإسباني "الليغا"، وسط تحسن ملحوظ على مستوى أبناء المدير الفني تشافي هيرنانديز، وسط تفاؤل كبير في الحصول على النقاط الثلاثة للمباراة، وبقاء فرص المنافسة على اللقب، وخاصة أن الفريق الكتالوني صعد إلى المركز الثالث من المسابقة، ويأمل في تخطي ذلك المركز للوصول إلى الثاني على أقل تقدير.

مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا

ويحاول فريق نادي برشلونة عبور فريق أوساسونا، لهذا ستكون مباراة قوية، لهذا يبحث عشاق برشلونة وأوساسونا عن بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا، فالفريق الكتالوني حريص جدا على كسب النقاط الثلاث من فم الفريق المنافس لتبقى حظوظه ضمن قائمة حاليا ضمن الثلاث الكبار في الليغا، أملا بتخطي المركز الثالث للثاني، وذلك في ظل تذبذب نتائج فريق اشبيلية في الدوري المحلي، إلا أنه من الصعب تخطي فريق ريال مدريد صاحب المركز الأول، كون الفرق بين برشلونة والملكي 18 نقطة كاملة، لهذا سينشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية رابط سهل الدخول إليه ومشاهدة المباراة بين الفريقين، بجودة عالية ودون وجود تقطيع على البث.

مباراة برشلونة وأوساسونا

على الجانب الآخر فإن فريق أوساسونا نجح في الفوز على فياريال بآخر مباراة، ليصل إلى النقطة 35 في المركز الثاني عشر، وسيحاول قدر المستطاع الحصول على النقاط الثلاثة من فم الأسد على ملعب الكامب نو، إلا أنه سيكون مسرورا لو حصل على نقطة واحدة من المباراة.

القنوات النقالة لمباراة برشلونة وأوساسونا

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة

تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - داني ألفيش

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس

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